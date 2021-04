“Ti sparo in testa”, minaccia e picchia la moglie: trentenne ai domiciliari

Niscemi. I poliziotti del commissariato hanno tratto in arresto un trentenne niscemese nella flagranza di reato di maltrattamenti contro la coniuge, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio. Lunedì scorso gli agenti, di seguito a una richiesta pervenuta sulla linea di emergenza, sono intervenuti in un’abitazione del centro perché era stata segnalata una lite tra coniugi non più conviventi. I poliziotti sul posto hanno identificato l’uomo in stato di agitazione che inveiva contro la coniuge. Lei ha spiegato agli agenti che il proprio marito, dal quale si sta separando, pochi minuti prima, dopo essersi arrampicato attraverso la grondaia, raggiungeva il terzo piano dell’immobile, introducendosi all’interno dell’abitazione. Una volta dentro danneggiava suppellettili e aggrediva e minacciava la donna di morte. “Tu una vita non te la puoi fare, io mi prendo una pistola e ti sparo in testa, ora me ne sto andando e come se ne va la polizia vengo di nuovo”, così avrebbe minacciato. Dopo l’aggressione verbale l’uomo colpiva la donna con pugni e spintoni facendola cadere dalle scale e procurandole delle lesioni personali.