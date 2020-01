Timbrava ma non era in servizio, collaboratore locale Irsap accusato di falso: ente parte civile

Gela. Risultava presente sul posto di lavoro, ma in realtà si sarebbe allontanato, per effettuare commissioni personali. Un collaboratore della sede locale dell’Irsap, ex Asi, ne deve rispondere davanti al gup del tribunale. Nel corso di alcuni accertamenti, è emerso il presunto caso di assenteismo. I fatti risalgono al maggio di due anni fa. I pm della procura hanno chiuso le indagini e l’imputato si è già presentato davanti al giudice dell’udienza preliminare. L’Irsap, per il tramite dell’avvocato Paola Carfì, ha preannunciato l’intenzione di costituirsi parte civile. Verrà formalizzata alla prossima udienza. I vertici dell’ente si ritengono danneggiati dal fatto che il collaboratore abbia timbrato, ma senza prestare servizio.