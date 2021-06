Timpazzo, Arancio presenta interrogazione all’Ars: “Aumento rifiuti non è compatibile”

Gela. Il progetto per aumentare il quantitativo di rifiuti destinato a Timpazzo “è in contrasto con il piano regionale dei rifiuti”. Ne è convinto il deputato regionale dem Giuseppe Arancio, che dopo l’intervento in aula, all’Ars, in presenza dell’assessore regionale Daniela Baglieri, ha scelto di presentare un’interrogazione sul caso e chiede una presa di posizione chiara anche al presidente Nello Musumeci. Richiama la collocazione di Timpazzo in un’area che rientra nella Rete Natura 2000, che già vieterebbe la realizzazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti. A Timpazzo, oltre all’aumento dei rifiuti, dovuto al fermo quasi totale del sito di Lentini, è in programma un impianto per il trattamento della frazione umida, oltre all’ampliamento della vasca E. In base all’interrogazione presentata, l’aumento del quantitativo di rifiuti destinato al sito locale moltiplicherebbe il transito di mezzi poesanti. Arancio scrive di “un piano non compatibile”.