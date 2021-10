Timpazzo, Arpa sequestra un’area: “Attività prosegue normalmente, procedure regolari”

Gela. Nessuna ripercussione sulla normale attività della discarica Timpazzo, che va regolarmente avanti. Personale di Arpa ha però disposto il sequestro di un’area, interna al sito di conferimento. Gli accertamenti sono stati programmati sulle vasche di Ato, ormai non più in uso. Gli operatori di Arpa hanno però individuato, in un’altra area, big bag, contenenti rifiuti Covid, che pare non fossero ancora stati stoccati. Le verifiche hanno riguardato, inoltre, un carico di rifiuti ingombranti. L’area è stata posta sotto sequestro. I tecnici della “Impianti Srr” e l’amministratore Giovanna Picone sono però già al lavoro per provvedere agli interventi. “Stiamo formalizzando un’istanza per il dissequestro – spiega l’ingegnere Picone – le procedure sono state tutte rispettate e i rifiuti sono regolarmente autorizzati. Il sequestro riguarda un’area molto limitata, che non riguarda né la vasca né gli impianti. L’attività va avanti regolarmente”. I controlli di Arpa sono stati attivati, proprio dopo la segnalazione dei vertici di “Impianti Srr”, rispetto alla situazione delle vasche di Ato, non più in uso.