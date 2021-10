Timpazzo, assunzioni “Impianti Srr”: dopo l’annullamento approvati i primi bandi

Gela. Prima pubblicati e a fine settembre, invece, annullati, per rivederli e adeguarli agli “accorgimenti” indicati dai professionisti che se ne sono occupati. Sui bandi per le assunzioni nella pianta organica della “Impianti Srr”, si riprende da dove si era lasciato. Dopo le verifiche, chieste ad agosto dal cda della Srr4, e l’annullamento disposto dalla stessa “Impianti”, sono stati approvati quelli rivisti. Sono due i nuovi bandi che saranno resi pubblici, per figure ritenute importanti, soprattutto in questa fase. Allo stato, nonostante l’approvazione della pianta organica, la società “Impianti” non dispone di personale, ad eccezione della recente assunzione dell’ex funzionario comunale Mario Cernigliaro, che già operava, in distacco, come rup e che ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato, a seguito di un precedente avviso pubblico. I vertici della società in house, che gestisce la piattaforma di Timpazzo e ha ottenuto l’affidamento del servizio rifiuti, hanno autorizzato la pubblicazione di due bandi, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di altrettanti responsabili tecnici. Uno (ottavo livello del Ccnl del settore) da impiegare nell’area tecnica e l’altro (settimo livello) da destinare all’area amministrativa e di controllo, per l’ufficio gare e contratti. Sugli atti e sui relativi avvisi è stata apposta la firma dell’amministratore della “Impianti”, l’ingegnere Giovanna Picone. In totale, almeno in base a quanto era stato pubblicato prima dell’annullamento di fine settembre, dovrebbero essere dodici le assunzioni.