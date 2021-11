Timpazzo, chiesto tavolo tecnico con Arpa: Picone, “percolato rilevato da vasche dismesse”

“L’area di Timpazzo viene utilizzata da molti anni come discarica. In particolare ad oggi si riscontra la presenza di ben cinque vasche, realizzate una accanto all’altra in tempi differenti. Le prime quattro, denominate A-B e C-D sono state realizzate in epoca non recente, ad iniziare dalla fine degli anni ‘90, in un periodo in cui le norme tecniche vigenti non imponevano l’utilizzo di tipologie costruttive particolarmente efficienti nell’impermeabilizzazione del fondo delle vasche stesse. Inoltre l’abbancamento negli anni passati di “rifiuto solido urbano indifferenziato”, non trattato, ha provocato una produzione importante di percolato che a causa della mancata impermeabilizzazione del fondo potrebbe avere inquinato le acque sotterranee o il sottosuolo. Le vasche A-B e C-D sono state gestite dalla società Ato CL2 e sono state chiuse nel giugno del 2020. Da allora queste quattro vasche sono inutilizzate, sono state ricoperte in attesa che venga completata la copertura finale, il cosiddetto capping. La vasca E, attualmente in coltivazione e gestita da “Impianti Srr” dal luglio 2021 è stata realizzata in epoca recente con tecniche di impermeabilizzazione molto efficienti e con rete di raccolta del percolato molto performante, in accordo a quanto previsto dalla recente normativa di settore. Inoltre, nella vasca E, attualmente in coltivazione, non viene conferito rifiuto urbano indifferenziato, bensì solo rifiuto secco non pericoloso, trattato nel Tmb o rifiuto biostabilizzato, utilizzato come ricoprimento giornaliero dei rifiuti. Nessuno di questi rifiuti abbancati può produrre percolato con concentrazioni importanti di inquinanti, inoltre la ottima tecnica di impermeabilizzazione del fondo isola totalmente il corpo dei rifiuti dai terreni circostanti. La Società “Impianti Srr”, attuale ente gestore della vasca E, cioè la vasca in esercizio, espleta, ai sensi di legge, le operazioni di monitoraggio e controllo su tutte le matrici ambientali della zona limitrofa alla discarica. Durante le operazioni di monitoraggio delle acque sotterranee, il laboratorio incaricato da “Impianti” ha rilevato il superamento dei valori delle concentrazioni di inquinanti disciolti in acqua, rispetto ai limiti imposti dalla normativa. Questo superamento è stato immediatamente comunicato agli enti competenti, cioè Arpa e Libero Consorzio di Caltanissetta”.