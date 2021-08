Timpazzo chiuso per l’Ato, vertice in Regione: Lucisano, “forniti tutti i chiarimenti”

Gela. Porte chiuse, a Timpazzo, per i sovvalli dei Comuni che conferiscono nel sistema di compostaggio di Brucazzi, gestito dall’Ato Cl2 in liquidazione. Come riportato la scorsa settimana, i vertici della “Impianti Srr”, che porta avanti la piattaforma integrata di Timpazzo, ritengono che l’ambito non abbia la documentazione necessaria per smaltire i sovvalli. Sicuramente, sono sorte non poche frizioni tra l’Ato e la Srr e la Regione sta valutando. Oggi, si è tenuto un incontro, con i tecnici Ato che hanno riferito ai funzionari del dipartimento regionale acqua e rifiuti. “Sono stati chiariti tutti gli aspetti – dice il commissario liquidatore dell’Ato Giuseppe Lucisano – lo ribadisco ancora una volta, la nostra documentazione è tutta in regola. Fideiussioni e autorizzazioni ci sono e sono regolari. Per noi, il principio di legalità è fondamentale. Come si fa a pensare che l’Ato non disponga di questa documentazione? Non riesco a capire quale possa essere il problema. A questo punto, non voglio pensare che il problema possa essere legato alla mia gestione. Andiamo avanti nel rispetto delle regole e con l’obiettivo fondamentale di far risparmiare i cittadini. Io stesso ho autorizzato i Comuni a conferire a Brucazzi, soprattutto per evitare emergenze e aumenti spropositati dei costi. Alla Regione abbiamo comunicato tutto e siamo molto fiduciosi”. Da alcune settimane, i sovvalli prodotti dai conferimenti a Brucazzi non possono entrare a Timpazzo. “Siamo in regola e mi pare assurdo che i Comuni che conferiscono a Brucazzi – aggiunge Lucisano – siano poi gli stessi che non autorizzano lo smaltimento a Timpazzo”. Il commissario liquidatore è convinto che una soluzione si possa trovare, anche se i cancelli di Timpazzo rimangono chiusi, almeno per i sovvalli di Brucazzi. Intorno all’impianto di compostaggio dell’area ex Asi sono concentrare diverse contese, ance giudiziarie. Il Cga ha deciso di acquisire atti e documentazione, sulla scorta del ricorso presentato proprio dall’Ato. Il Tar aveva stabilito che l’ambito dovesse cedere la gestione alla Srr. In secondo grado, però, i giudici amministrativi vogliono approfondire e la decisione del Tar è “congelata”.