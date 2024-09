Timpazzo, Comune formalizza la convenzione per conferire nel sito

Gela. Il tema Timpazzo è da qualche settimana nuovamente al centro di valutazioni politiche, sulla base del progetto di ampliamento che la maggioranza non intende accogliere. L’iter è ancora in divenire e la questione sarà trattata nel corso di un consiglio monotematico, avanzato proprio dall’alleanza del sindaco, a partire dalle anime progressiste. A Palazzo di Città, il settore ambiente, ha intanto rilasciato il provvedimento che conferma la convenzione tra l’ente e la Srr per i conferimenti nella piattaforma di Timpazzo. Si proseguirà con il trasferimento dei rifiuti nel sito locale. In una situazione finanziaria, per il municipio, niente affatto semplice, il costo di 375 mila euro è garantito con gli incassi Tari.