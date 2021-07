Timpazzo, convocata direzione dem: Pd al sit-in con Greco e spuntano i manifesti

Gela. Niente divisioni politiche, almeno sulla questione rifiuti. Il Pd, che da questa mattina ha affisso manifesti in alcuni punti della città, è pronto a supportare la protesta del sindaco Lucio Greco, annunciata per giovedì, davanti alla discarica Timpazzo. I democratici avevano già deciso una mobilitazione generale e non è escluso che possano anticipare un’eventuale manifestazione, sempre davanti al sito di conferimento. Questa sera, i dem si riuniscono. Il segretario cittadino Guido Siragusa ha convocato i suoi, in via d’urgenza. Probabilmente, si decideranno ulteriori iniziative, mentre il sindaco Lucio Greco ha anche chiesto la convocazione di una seduta monotematica dell’assise civica. La linea è comune, sia il segretario locale Siragusa che quello provinciale Peppe Di Cristina, sono convinti della necessità di alzare il livello della protesta e comunque non si fanno troppi problemi a condividere anche il sit-in preannunciato dal sindaco. Fin dal primo momento, si sono opposti all’aumento dei rifiuti destinati al sito di Timpazzo, dove da alcuni giorni arrivano fino a duecento tonnellate in più, in base ad un accordo con l’azienda proprietaria della discarica di Lentini.