Timpazzo, copertura definitiva vasche sature: “Esclusa valutazione ambientale e di incidenza”

Gela. E’ uno dei principali progetti ancora in carico all’Ato Cl2 in liquidazione. Il dipartimento regionale ambiente ha disposto che gli interventi per la copertura definitiva delle due vasche esauste di Timpazzo, A-B e C-D, non debbano essere sottoposti a valutazione ambientale e a quella di incidenza. Tutta la documentazione tecnica era stata trasmessa dai responsabili di Ato, ambito guidato dal commissario Giuseppe Lucisano, direttamente agli uffici palermitani. Il dipartimento si è espresso seguendo quanto dettato dalla commissione tecnica specialistica, che ha rilasciato parere precisando appunto che non sono da adottare le verifiche di valutazione ambientale e di incidenza. Il capping delle due vasche di Timpazzo, ormai sature, è tra gli oneri che Ato Cl2 in liquidazione dovrà garantire, soprattutto per ragioni di tipo ambientale e di salvaguardia. Mentre gli uffici tecnici di Impianti Srr, la società in house che gestisce Timpazzo, lavorano sugli aspetti progettuali e sugli atti correlati per l’ampliamento con due nuove vasche, sono da mettere definitivamente in sicurezza proprio quelle ormai sature e appunto in gestione ad Ato. L’unica attiva nella piattaforma integrata, la vasca E, è invece nelle competenze proprio di Impianti Srr.