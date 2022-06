Timpazzo, Di Paola e Damante: “Musumeci mette in ginocchio un sistema efficiente”

Gela. Martedì, al sopralluogo della commissione antimafia regionale alla discarica di Timpazzo c’erano anche i deputati grillini Nuccio Di Paola e Ketty Damante. Per i due parlamentari gelesi, che hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con la presidente di commissione Luisa Lantieri e con l’amministratore di Impianti Srr Giovanna Picone, è stata anche l’occasione per tornare sulla politica sui rifiuti del governo Musumeci che, ad oggi starebbe di fatto mettendo in ginocchio un impianto come quello di Timpazzo, che non è semplicemente una discarica ma che, con i suoi impianti attivi, potrebbe essere considerato una struttura modello nel trattamento dei rifiuti in tutta la Sicilia.