Timpazzo, Di Paola: “Regione ha svelato vere intenzioni, sarà un danno enorme”

Gela. Il caso Timpazzo continua a montare, per l’ennesima volta. Grillini e Pd sono in prima fila contro la richiesta della Regione per un ulteriore aumento dei rifiuti destinati al sito locale. “Avevamo ragione, quando abbiamo detto che la Regione non si sarebbe accontenta delle duecento tonnellate al giorno che stanno arrivando a Timpazzo – dice il deputato Ars Nuccio Di Paola – ora, vuole raddoppiare i quantitativi, a danno dei cittadini e del territorio. Ci sarà un impatto ambientale non indifferente e un aggravio di costi per gli stessi cittadini. Quando Timpazzo sarà satura, i costi aumenteranno per conferire in altri impianti”. Secondo Di Paola, che segue la linea del movimento sul tema, la soluzione non può essere l’ampliamento di Timpazzo. “Anche se venissero superate tutte le incognite finanziarie e ambientali – conclude il parlamentare – in ogni caso, l’ampliamento si realizzerà solo tra qualche anno. Intanto, però, i conferimenti aumentano e i Comuni della Srr, compreso Gela, dovranno spendere di più per trasferire altrove i rifiuti”.