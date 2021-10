Timpazzo, dubbi Greco su tenuta del sito: assemblea attende esito proiezioni tecniche

“L’ho proposta perché la considero una soluzione per avere dati precisi – aggiunge – la preoccupazione è di tutti i sindaci. La Srr è un organo politico, che non può abdicare al proprio ruolo. La “Impianti”, invece, gestisce il sito e chiaramente si muove in una logica diversa. Alla fine, ho capito che c’era l’intenzione di attendere i dati delle proiezioni richieste alla “Impianti Srr” e per questa ragione, non ho chiesto di mettere ai voti la proposta di una consulenza, anche per evitare altre polemiche”. I sindaci si rivedranno, in assemblea, la prossima settimana, probabilmente per analizzare l’esito delle proiezioni. Timpazzo, come più volte spiegato dal governo regionale, è un sito centrale in questa fase di emergenza, ma le incognite rimangono.