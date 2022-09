Timpazzo e servizio rifiuti, Impianti istituisce team per controlli e trasparenza atti

Gela. Un rafforzamento dei controlli sulle procedure e sulle attività condotte da Impianti Srr, la società in house che ha ottenuto l’affidamento del servizio rifiuti in tutti i Comuni dell’ambito e che al contempo gestisce la piattaforma di Timpazzo. Con un provvedimento firmato dall’amministratore, l’ingegnere Giovanna Picone, è stato istituito un team di controllo, che sarà composto dall’organismo di vigilanza, dal responsabile per la prevenzione della corruzione, dal data protection officer e dai consulenti della qualità. Un’esigenza che si è posta a seguito dell’aumento delle procedure in carico ad Impianti, che si trova a gestire iter molto complessi, non solo per la piattaforma di Timpazzo ma anche per il servizio rifiuti. A breve, dovranno essere pubblicati i bandi per le assunzioni a tempo indeterminato del personale da assegnare al servizio in house. La commissione regionale antimafia, nel corso di un’audizione tenutasi a Palazzo di Città, aveva posto attenzione proprio al capitolo delle nuove assunzioni nel sistema di Timpazzo e nel servizio rifiuti. Impianti Srr ha in essere una serie progetti che dovranno migliorare l’efficienza della piattaforma e salvaguardare l’intero sito, che nell’ultimo anno è stato sottoposto ad una pressione sempre maggiore, con i conferimenti giunti da altre province dell’isola. Nel provvedimento che autorizza il “team compliance”, si legge che “l’articolazione e la complessità dei processi aziendali richiede l’istituzione di un team di lavoro volto a monitorare costantemente i rischi aziendali e il rispetto delle normative”.