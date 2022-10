Timpazzo e servizio rifiuti, Srr approva la pianta organica di “Impianti”: in totale 400 dipendenti

Gela. L’intesa sui bandi per le assunzioni a tempo indeterminato nei ranghi della società in house Impianti Srr, a partire da quelle per il servizio rifiuti in città, è stata raggiunta con tavoli convocati in municipio. La società amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone, ad inizio settimana, ha ricevuto il sì del cda della Srr4, che ha approvato l’ultima revisione della pianata organica. L’in house infatti non si occupa solo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nei Comuni dell’ambito, ma gestisce la piattaforma integrata di Timpazzo, con la vasca E, il sistema Tmb e ora anche il ciclo del combustibile secondario. Il management di Impianti Srr ha avuto l’esigenza di pianificare l’organizzazione interna e di prevedere un’ampia serie di assunzioni. Chiaramente, la fetta maggiore si concentra sul servizio rifiuti. Considerando tutti i Comuni dell’ambito (compresa Gela anche se il contratto attuativo deve essere ancora siglato) la pianta organica prevede 268 operatori per la raccolta e il trasporto (134 proprio per il cantiere in città). A questi però si devono aggiungere ventisette dipendenti da collocare nella struttura tecnico-amministrativa, ottantacinque per il Tmb e la discarica e venti per il ciclo del Css. In base alla pianta organica predisposta dai funzionari, la società avrà un totale di quattrocento dipendenti. Già lo scorso anno sono state definite le prime assunzioni, sempre per il tramite di avvisi pubblici e selezioni.