Timpazzo, entro domani relazione “Impianti”: “Mezzi per servizio da febbraio”

Gela. Saranno dati importanti per valutare lo specchio temporale, entro il quale la vasca E della discarica Timpazzo potrebbe andare incontro a saturazione. Verranno presentati, entro domani sera, dai tecnici della “Impianti Srr”, che hanno ricevuto l’incarico di redigerli, dopo la richiesta formulata dal cda della Srr4. L’ingegnere Giovanna Picone e gli stessi tecnici della società in house stanno elaborando la relazione, in base ai quesiti posti. Si lavora su tre ipotesi, quella di conferimenti per 950 tonnellate giornaliere; per 450 tonnellate; per carichi che giungano esclusivamente dai Comuni dell’ambito. Una proiezione necessaria, qualora proseguisse l’emergenza, con il conferimento dei quantitativi ulteriori, che arrivano dal sito di “Sicula Trasporti”, a Lentini. L’ingegnere Picone, amministratore della “Impianti Srr” conferma che la relazione sarà trasmessa entro domani sera. Probabilmente, sarà poi sottoposta all’attenzione dei sindaci, che si riuniranno in assemblea, venerdì. Sabato scorso, la riunione dei primi cittadini dell’ambito si è conclusa, in attesa di verificare i dati delle proiezioni. Il sindaco Lucio Greco, anche se la proposta non è stata messa ai voti, ha chiesto un’eventuale consulenza, terza ed esterna alla “Impianti”. L’assemblea, invece, valuterà la relazione della società. “Una cosa posso dirla già con certezza – spiega l’ingegnere Picone – ad oggi, i conferimenti ulteriori hanno occupato non oltre il cinque per cento della capienza totale della vasca”. Un dato che l’amministratore della “Impianti Srr” aveva già riferito nel corso del tavolo tecnico, tenutosi sempre la scorsa settimana in Regione. Un’altra questione molto delicata, in attesa che il sindaco Greco individui il nuovo assessore con delega ai rifiuti, è quella del servizio. Inizialmente, sembrava che la “Impianti Srr” potesse avviare le attività in città, prendendo il posto di Tekra, ben prima della fine dell’anno. Invece, se ne riparlerà almeno per il prossimo febbraio.