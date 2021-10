Timpazzo, Greco chiede assemblea della Srr: “Ordinanza va approfondita e chiarita”

Gela. Su Timpazzo, e più in generale su diversi aspetti dell’attuale sistema locale dei rifiuti, serve un maggiore approfondimento. Mentre si attendono riscontri dalla Regione, che pare non abbia ancora risposto alla richiesta di incontro, formalizzata dal presidente della Srr4 Filippo Balbo, su mandato dell’assemblea, il sindaco Lucio Greco ha appena comunicato l’intenzione di avere un nuovo confronto, sempre nell’assemblea della Srr. Ha inoltrato una richiesta per una convocazione urgente. Attualmente, la piattaforma di Timpazzo, su ordinanza della Regione, riceve fino a 3.400 tonnellate di rifiuti a settimana. Una pressione che sta mettendo a dura prova l’intero sistema locale. La Regione sta verificando i progetti per l’ampliamento delle vasche, ma i tempi non saranno brevi. Nessuno esclude il pericolo che Timpazzo vada incontro a saturazione, nell’arco di meno di un anno. Il sindaco Lucio Greco vuole ulteriori chiarimenti sul contenuto dell’ordinanza, che secondo i vertici della Srr4 e della “Impianti Srr”, la società che gestisce Timpazzo, non può che essere rispettata, pena anche un’eventuale denuncia penale. Greco, invece, in assemblea, ha proposto non solo di avere l’incontro in Regione, ma anche di fermare i conferimenti ulteriori, almeno fino a quando gli uffici palermitani non chiariranno i programmi. L’avvocato è tornato ad insistere, per un faccia a faccia in assemblea. Anche in consiglio comunale, sul caso Timpazzo, è stato molto eloquente, arrivando a chiedere le dimissioni di Balbo e dell’ingegnere Giovanna Picone, amministratore della “Impianti Srr”.