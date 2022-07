Timpazzo, Greco e maggioranza contro Baglieri: “Di cosa parla l’assessore? E’ uno scempio”

Gela. Questa volta, la maggioranza si presenta compatta e appoggia la posizione del sindaco Lucio Greco e della giunta. Il governo regionale deve intervenire, così fanno sapere da Palazzo di Città, per dare una soluzione all’emergenza rifiuti che sta pesando quasi esclusivamente su Timpazzo. Greco, gli assessori e la maggioranza ritornano sull’intervento dell’assessore Baglieri, che in settimana, all’Ars (come abbiamo riportato), tra le altre cose ha spiegato che con Gela ha un impegno per un’emergenza che sia solo “transitoria”. Una posizione che non convince più nè il sindaco né la sua maggioranza, della quale fanno parte esponenti centristi vicini all’assessore regionale. “Che vuol dire transitoria, se di questa crisi non si intravede neanche la fine? L’unico fatto incontestabile e sotto gli occhi di tutti è che il limite dei conferimenti giornalieri a Timpazzo è stato nuovamente innalzato a 950 tonnellate, con conseguente rapida e ovvia saturazione del sito. Un anno di lavoro per arrivare solo a questo, mentre l’intero territorio regionale soffre e anche noi, a breve, saremo costretti a chiudere e a conferire fuori dalla Sicilia i nostri rifiuti. Questa è una politica cieca e scandalosa – dicono – che parla di impianti per il futuro ma non trova soluzioni nel presente. Se l’assessore sa che ci sono Srr che lavorano a macchia di leopardo, per citarla testualmente, perché non ha ancora commissariato quelle inadempienti che non provvedono ad inviare i rifiuti oltre lo Stretto? E’ una cosa che doveva avvenire già un anno fa, invece ancora siamo qui a discutere. Nel frattempo, anche le nostre strutture collassano sotto il peso immane di questa emergenza atavica”. Un messaggio chiaro e di totale dissenso verso l’attuale politica sui rifiuti condotta dal governo Musumeci. La cesura è netta e arriva dopo che la scorsa settimana in municipio c’è stata anche un’audizione della commissione regionale antimafia, proprio sulle vicende di Timpazzo. Negli scorsi mesi, il sindaco Greco e l’ex assessore Cristian Malluzzo avevano chiesto che la Srr4 prendesse una posizione chiara, cercando in tutti i modi di bloccare i conferimenti ulteriori destinati a Timpazzo, che sono ripresi invece con frequenza. L’assessore Baglieri e il dipartimento regionale acqua e rifiuti non hanno neppure escluso l’extrema ratio del commissariamento della Srr4 se “Impianti Srr”, che gestisce Timpazzo, non avesse autorizzato i conferimenti ulteriori.