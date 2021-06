Timpazzo, Greco: “Senza il mio no Regione avrebbe già autorizzato più rifiuti”

Le posizioni del sindaco, che ieri ha presentato una mozione in assemblea che prevede la possibilità di un ricorso al Tar, non hanno però trovato condivisione, anche politica, dai vertici della Srr, a cominciare dal presidente Filippo Balbo. L’amministrazione comunale in ogni caso è intenzionata a non dar seguito alle indicazioni della regione, nonostante Palermo abbia comunque già individuato in Timpazzo la soluzione per attenuare l’emergenza a seguito della chiusura del sito di Lentini.