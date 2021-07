Timpazzo, Greco: “Si è raggiunto un compromesso onorevole, nessun interesse politico”

Gela. Dopo lo scontro con i sindaci della Srr, il sindaco Lucio Greco sembra intenzionato a mettere da parte anche quello con le forze di opposizione, che su Timpazzo hanno già tacciato l’avvocato di “incoerenza politica”. Questa volta, Greco non usa toni da guerra politica, ma ritornando sull’assemblea di ieri sera della Srr4 parla di un “compromesso onorevole”, escludendo di aver agito per interessi politici. Per il sindaco, il fatto che il contratto tra “Impianti Srr” e “Sicula Trasporti” preveda, per quattro mesi, ulteriori duecento tonnellate di rifiuti al giorno da destinare a Timpazzo, rientra nei limiti prefissati, sempre in via temporanea. “Ho sempre dichiarato e i comunicati ne fanno fede, che non mi sarei opposto al principio di solidarietà, ma non avrei mai accettato che a Timpazzo venissero conferite 950 tonnellate di rifiuti al giorno, cioè più del doppio rispetto alle 450 tonnellate autorizzate dall’Aia. Avevo anche auspicato che si trovassero il giusto equilibrio e la giusta soluzione al problema, evitando, in ogni caso, che il mio territorio subisse un ulteriore inquinamento, tale da pregiudicarne il futuro agricolo e ambientale. La mia posizione – dice – era dettata dall’obbligo, in qualità di sindaco, di rappresentare indirizzi e orientamenti della collettività. Diventava il mio un obbligo morale, oltre che politico, nei confronti di una popolazione che ha visto il proprio territorio devastato da un inquinamento che ha pochi eguali nel resto della nazione. Per questo, non ho esitato ad organizzare una manifestazione di protesta, decisione sicuramente eclatante ma utile per incanalare la questione nella giusta direzione”.