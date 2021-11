Timpazzo, Greco spinge per assemblea: vertici Srr e “Impianti” convocati in Regione

Il sindaco Lucio Greco, ancora una volta, ha espresso il suo dissenso rispetto alla linea della presidenza Srr, retta dal sindaco di Butera Filippo Balbo, e chiede, anche alla Regione, di avere indicazioni certe sull’immediato e quindi sulle decisioni che saranno assunte per preservare il sito di Timpazzo, principalmente per non creare disagi ai Comuni dell’ambito, che sono gli unici legittimati a conferire nella piattaforma e che invece si potrebbero trovare senza una discarica fruibile. Balbo, nel documento, scrive che “è intenzione ed interesse di questa Srr esternare lo stato di preoccupazione per i rischi di tenuta della vasca E”. Nel documento, si aggiunge che se i conferimenti ulteriori proseguiranno, con i quantitativi attuali, “la vasca si esaurirà nel giro di un paio di mesi”. Negli ultimi giorni, sempre in relazione ai progetti per la piattaforma di Timpazzo, i funzionari del dipartimento ambiente, dell’assessorato regionale territorio e ambiente, hanno disposto l’archiviazione per la procedura di Via-Vinca, sul progetto per un impianto di trattamento e recupero della frazione organica.