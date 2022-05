Timpazzo, lavori al Tmb: nuove tecnologie per il recupero di combustibili

Gela. Gran parte dell’attenzione si è da alcune settimane concentrata sull’impianto per i rifiuti, annunciato dal presidente della Regione Nello Musumeci. Ormai da quasi un anno, però, il sistema di Timpazzo si trova a fronteggiare una pressione sempre maggiore, con quantitativi di rifiuti che arrivano da diverse zone della Sicilia e il dipartimento regionale ha anche disposto di cancellare il quantitativo massimo giornaliero di conferimenti. I tecnici di “Impianti Srr”, la società che gestisce la piattaforma integrata, continuano a lavorare su soluzioni che possano migliorare il ciclo dei rifiuti, riducendo al minimo quello che finisce in discarica. Ad inizio anno, sono state depositate in Regione tutte le carte del progetto di efficientamento del Tmb, l’impianto cruciale nell’equilibrio di Timpazzo. Per i progettisti e per l’amministratore della “Impianti” Giovanna Picone, si tratta di “un aggiornamento impiantistico”, senza una “variazione sostanziale del ciclo produttivo”. Gli interventi migliorativi, in base alla documentazione, toccano il sistema di raffinazione, per ottimizzare il ciclo dei prodotti “end of waste”, nell’ottica di una produzione di Fos (per il ricoprimento della discarica) e di Css (per il recupero energetico di combustibili secondari da immettere nel mercato). Proprio sul recupero per la produzione di combustibili si sta cercando di accelerare, così da conformarsi ad un ciclo virtuoso nella gestione del sistema locale dei rifiuti. Sono stati affidati ad un’azienda di Sommatino, la Cofab srl, i lavori per circa 60 mila euro che consentiranno la sostituzione del sistema di raffinazione della Fos.