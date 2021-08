Timpazzo, lavori su Tmb per 240 mila euro: impianto fondamentale nella piattaforma

I vertici della “Impianti Srr”, la società che si occupa della gestione del sito, hanno già autorizzato una consulenza, ad un esperto del settore, per le attività di monitoraggio tecnico dei software e dei sistemi elettrici e meccanici del Tmb, per evitare disfunzioni e assicurare la marcia dell’impianto, tra i pochi pienamente attivi sull’intera isola. Negli scorsi giorni, l’amministratore della “Impianti”, l’ingegnere Giovanna Picone, ha disposto l’avvio di una procedura negoziata per lavori di manutenzione e sostituzione di componenti del Tmb, per un totale di circa 240 mila euro. Le attività si concentreranno “sui macchinari del Tmb” e vengono considerate “urgenti e necessarie”. Il provvedimento per arrivare all’assegnazione dei lavori è stato firmato, con l’approvazione del progetto. L’impianto, come già deciso dalla “Impianti”, sarà anche strettamente videosorvegliato, per rafforzarne la sicurezza, in una fase molto delicata per l’intero settore, non solo a livello locale, ma più in generale su tutta l’isola.