Timpazzo, no Srr a stop dei conferimenti: non passa proposta Greco, ancora tensione

Gela. L’aumento dei rifiuti destinati a Timpazzo, con 3.400 tonnellate a settimana, sarà nuovamente al centro di un tavolo tecnico, in Regione. Dopo il turbolento consiglio comunale, conclusosi la scorsa notte. Questa mattina, i sindaci della Srr4 si sono dati appuntamento, su convocazione del presidente Filippo Balbo. L’assemblea ha deciso di chiedere un incontro, urgente, al dipartimento regionale acqua e rifiuti dell’assessorato all’energia. Un vertice che però dovrà coinvolgere anche il presidente Nello Musumeci e l’assessore Daniela Baglieri. Ieri, nonostante la convocazione per il monotematico, il governo regionale non ha partecipato. Il peso dell’emergenza rifiuti, generata dal quasi totale stop del sito privato di Lentini, sta pesando enormemente su Timpazzo. Già ieri sera, lo stesso Balbo, in consiglio comunale, ha confermato che a questo ritmo, la vasca E sarà satura nell’arco di circa otto mesi, con enormi conseguenze gestionali e di costi, oltre alla necessità di individuare siti alternativi, nei quali far conferire i Comuni dell’ambito. Anche questa mattina, non sono mancate le scintille. Il sindaco Lucio Greco non ha fatto passi indietro. Ha appoggiato la proposta del tavolo tecnico, urgente, in Regione, ma ne ha avanzato una propria, sostenendo la necessità che fino a quando non arriveranno chiarimenti dalla Regione, bisognerà bloccare i conferimenti ulteriori che stanno proseguendo. L’assemblea non ha dato supporto alla richiesta. “Mi dispiace ammettere che ancora una volta solo il sindaco di Gela – spiega Greco – ha agiato a tutela del territorio. Ho proposto di bloccare tutti i conferimenti che stanno arrivando in questo periodo, per evitare una saturazione che sarebbe gravissima. Invece, anche i sindaci del Pd, partito che non fa che attaccarmi sulla questione rifiuti, hanno scelto di non votare per la mia proposta, appoggiando quella del sindaco di Niscemi. Il presidente Balbo? Sono convinto che abbia grandi responsabilità in questa vicenda, così come ce le ha l’amministratore della “Impianti Srr”. Non so se la disponibilità alla Regione sia stata data solo d Balbo e solo dall’amministratore Picone, senza dare comunicazione allo stesso Balbo. Però, è di una gravità assoluta. Entrambi andrebbero sfiduciati. Mi spiace dire che gli altri sindaci se ne sono lavati le mani, come Ponzio Pilato, compresi quelli del Pd. Attendiamo un tavolo tecnico, mentre i conferimenti proseguono. Ho anche chiesto di valutare la possibilità di un’azione giudiziaria, con un ricorso, visto che l’ordinanza della Regione non prevede un termine di conclusione dell’emergenza. Balbo non prende una posizione chiara, la proposta l’ha fatta formulare dal sindaco di Niscemi. Io veramente sto pensando di uscire da questa Srr”.