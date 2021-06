“Timpazzo non diventerà discarica della Sicilia”, Srr: “Sì solidarietà ma con limiti”

“Fin dall’inizio di questa vicenda – spiegano Greco e Balbo – c’è stata tanta confusione e scarsa comunicazione. Come sindaci non siamo stati interpellati, ma i cittadini devono sapere che faremo il possibile per arginare questo problema che sta esplodendo in tutta la sua gravità, in particolare a Gela che ha già pagato per il disastro ambientale subito a causa dell’industrializzazione pesante. I Comuni non possono essere lasciati soli di fronte ad una emergenza così devastante e i sindaci non possono essere gli ultimi a sapere le cose. In futuro non dovrà più accadere, a tutela e a garanzia dei nostri territori e dei nostri cittadini. Siamo tutti molto preoccupati, ma questa sera finalmente abbiamo deciso in maniera unanime quale sia la strada da intraprendere. Non è tardi per opporsi e per esprimere a chiare lettere e nelle sedi opportune il nostro parere negativo”. La Regione pare più che intenzionata ad andare avanti e dal dipartimento ambiente sono già stati rilasciati i necessari pareri. Nell’ottica del governo regionale, Timpazzo dovrebbe rappresentare una delle soluzioni al ridimensionamento della discarica privata di Lentini, come già spiegato dall’assessore regionale Daniela Baglieri.