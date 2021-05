“Timpazzo non sia discarica della Sicilia”, parte petizione: “Greco prenda posizione”

Gela. Niente aumento dei rifiuti conferibili a Timpazzo. Mentre la Regione lavora in questo senso, parte una raccolta firme contro il tentativo di trasformare il sito locale in “discarica della Sicilia”. L’emergenza si è aperta quando il sito di Lentini è finito al centro di un processo di ridimensionamento, perché quasi saturo. La petizione on line è stata avviata dai dem locali, che insieme ai grillini, si oppongono nettamente al progetto di aumentare i quantitativi. “È piuttosto paradossale che il nostro governo regionale faccia sapere che la zona di Butera non sarà deposito di rifiuti nucleari, cosa tra l’altro già nota, mentre lo stesso governo guidato sempre da Musumeci – dice il segretario provinciale Peppe Di Cristina – immagina di trasformare Gela e il suo territorio in pattumiera della Sicilia, aumentando gli scarichi dei rifiuti nella stessa discarica. Ci auguriamo che il sindaco Greco e la sua giunta prendano una posizione netta e forte in tal senso a favore della nostra città e di tutto il territorio. Inoltre, vorremmo capire quale sia la posizione degli esponenti del centrodestra locale”.