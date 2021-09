Timpazzo, passa documento pro-Greco: mandato al sindaco anche per ricorso

Gela. Oltre cinque ore di dibattito in aula consiliare, con punte di fortissima tensione politica. Dopo l’una, l’assise civica ha approvato il documento presentato dalla maggioranza, tutto incentrato sul mandato da affidare al sindaco Lucio Greco, nel caso Timpazzo. Fin dall’assemblea della Srr4, fissata nelle prossime ore, l’avvocato dovrà spingere per tentare la strada del ricorso giudiziario contro i piani regionali che hanno portato ad un consistente incremento dei quantitativi di rifiuti destinati alla piattaforma locale. Anche sull’ampliamento del sito, il sindaco dovrà sostenere un netto no. Tra i punti riportati nel documento, la necessità di avviare una trattativa con la Regione per ottenere tariffe calmierate, qualora i Comuni della Srr (compreso quello di Gela) fossero costretti a conferire in altri impianti. L’ipotesi di una saturazione di Timpazzo è ritenuta tutt’altro che infondata. Inoltre, Palermo dovrà avviare procedure per trasferire, fuori Regione, i rifiuti dei Comuni con discariche sature, che in questa fase scaricano a Timpazzo. Per i pro-Greco, bisogna inoltre accelerare per arrivare alla realizzazione di un nuovo Centro comunale di raccolta. Nel documento finale, c’è spazio per la proposta di Pd e Movimento cinquestelle. L’emendamento presentato dai consiglieri Alessandra Ascia, Gaetano Orlando e Virginia Farruggia, stabilisce che l’amministrazione comunale riprenda la procedura per la costruzione di un impianto di compostaggio, di proprietà esclusiva dell’ente. Un percorso avviato dall’ex assessore Grazia Robilatte, ma poi arenatosi. Il documento finale, che sicuramente ha compattato la maggioranza dell’avvocato e trovato il supporto di Pd e Movimento cinquestelle, che già avevano preannunciato il voto favorevole (anche per non incorrere nella scelta opposta fatta invece dai pro-Greco quando si trattò di votare la loro mozione), ha fatto emergere distinguo nel centrodestra.