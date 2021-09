Timpazzo, Pd-M5s contro l’ampliamento: “Greco si dimetta dalla Srr4”

Gela. Per loro, la contraddizione politica è evidente. Dem e grillini si preparano alla discussione, in consiglio comunale, sul caso Timpazzo. Questa mattina, hanno voluto preannunciare la totale contrarietà, non solo all’aumento dei conferimenti, già in atto, ma anche al progetto di ampliamento del sito, che ieri era sul tavolo dei funzionari regionali, su richiesta dei vertici della “Impianti Srr”. Lo stato maggiore democratico-grillino chiede una posizione netta e si rivolge al sindaco Lucio Greco. “Esca con un no secco ad ogni progetto che trasformi Timpazzo nella pattumiera di tutta la Regione”, hanno spiegato. C’erano i dirigenti locali del Pd, ad iniziare dal segretario cittadino Guido Siragusa, i consiglieri dei due partiti, Alessandra Ascia, Virginia Farruggia e Gaetano Orlando, i parlamentari regionali Nuccio Di Paola e Giuseppe Arancio e l’avvocato Salvatore Rssotto (dirigente dem che segue la materia). Democratici e grillini, partendo anche dall’interrogazione appena presentata da Arancio al governo regionale, sono fermi nel ritenere che bisogna stoppare qualsiasi progetto che rafforzi la percentuale di rifiuti destinata alla piattaforma locale.