Timpazzo, piano di caratterizzazione ambientale verso la conclusione: oggi incontro su vasche

Gela. L’attenzione principale si concentra sulla necessità di individuare le coperture finanziarie per la fase port mortem delle vasche ormai dismesse di Timpazzo. Quelle ribattezzate A-B e C-D sono ancora in carico all’Ato Cl2 in liquidazione. Oggi, si è tenuto l’incontro indetto dai tecnici del dipartimento regionale acqua e rifiuti. Le vasche vanno monitorate e messe in sicurezza e l’Ato in liquidazione si sta occupando delle procedure, come aveva già spiegato il commissario Giuseppe Lucisano. Alla convocazione ha risposto anche Palazzo di Città, con l’assessore all’ambiente Ivan Liardi. L’attuale condizione finanziaria del municipio non sembra poter dare riscontri particolari rispetto a stanziamenti comunque consistenti. Gli adempimenti più urgenti nell’area delle vasche sono stati garantiti negli scorsi mesi, come certificato dalla Regione. Il riferimento era alla copertura delle vasche inattive e agli interventi sul sistema di captazione del biogas. Sull’intero sito di conferimento è in atto un monitoraggio complessivo condotto da Impianti Srr, la società in house che gestisce la piattaforma integrata. Analisi e verifiche sono finalizzate al piano di caratterizzazione ambientale, a quanto pare destinato al completamento entro luglio quando verranno trasmessi gli elaborati. Alla riunione hanno preso parte pure i vertici di Impianti.