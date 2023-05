Timpazzo, Regione autorizza l’arrivo di conferimenti dall’agrigentino

Gela. L’emergenza dei conferimenti a Timpazzo ha perso vigore già lo scorso anno, dopo che per mesi c’erano state dure critiche verso le scelte dell’allora governo regionale del presidente Musumeci, che sul sito locale aveva concentrato quantitativi sempre maggiori. La piattaforma con il Tmb non va incontro a saturazione, anche se più volte si è ragionato di un ampliamento. In una fase certamente non critica per la gestione dei flussi, il dipartimento regionale acqua e rifiuti è andato incontro alle richieste di alcuni Comuni agrigentini. A Timpazzo, così, arriveranno diciotto tonnellate al giorno dal Comune di Palma di Montechiaro.