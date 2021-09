Timpazzo, Regione vuole più rifiuti nel sito: convocato consiglio comunale monotematico

Gela. In aula consiliare, in “regime misto”, con la possibilità di videocollegamento, in osservanza della normativa anti-Covid, andranno mercoledì prossimo, due giorni prima della riunione dell’assemblea dei sindaci della Srr4, che dovrà pronunciarsi sulle richieste regionali di aumento dei conferimenti destinati a Timpazzo. Non solo le duecento tonnellate quotidiane, che arrivano già dal sito di “Sicula trasporti”, ma altri carichi, che rischiano seriamente di mettere in crisi l’intero sistema locale dei rifiuti. Ieri, durante il vertice di maggioranza voluto dal sindaco Lucio Greco, la maggioranza si è espressa per affrontare in aula consiliare, in seduta monotematica, proprio il caso Timpazzo. I conferimenti ulteriori sarebbero dovuti cessare ad ottobre, Palermo però vuole avere più garanzie, avanzando ulteriori richieste. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ha dato seguito alla richiesta, fissando la seduta per mercoledì 22 settembre.