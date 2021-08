“Timpazzo riapra per i sovvalli Ato”, vertice in Regione: “Altrimenti intervenga Srr”

Gela. Una nota del dipartimento regionale acqua e rifiuti, che ha anticipato il vertice tenutosi questa mattina a Palermo, dovrebbe essere risolutiva nel braccio di ferro tra “Impianti Srr” e Ato Cl2 in liquidazione. Per l’assessorato regionale, l’Ato può conferire i sovvalli del compostaggio, anche da subito. “L’Ato è in regola”, spiega il sindaco Lucio Greco, che ha preso parte alla riunione indetta al dipartimento, dopo settimane di tensioni e con i Comuni che stanno attualmente trasportando i sovvalli in impianti privati. Per i dirigenti del dipartimento palermitano, “negli impianti pubblici non si possono bloccare servizi che possono generare emergenze di carattere igienico-sanitario”. La nota, datata 30 agosto, segue quella del 27 agosto, ed è stata indirizzata a tutti gli enti toccati dalla vicenda, compresi Ato Cl2, Srr4 e “Impianti Srr” (la società che gestisce l’intera piattaforma integrata di Timpazzo). Un tema che è stato nuovamente affrontato nel tavolo convocato in Regione, alla presenza dell’assessore Daniela Baglieri e dei vertici del dipartimento acqua e rifiuti. “Timpazzo deve riaprire già da domani – dice ancora Greco – in caso contrario, come si prevede nella nota, deve essere il presidente della Srr4 ad intervenire”. La Srr4, presieduta dal sindaco di Butera Filippo Balbo, dovrà provvedere davanti a qualsiasi situazione che possa impedire l’utilizzo dell’impiantistica. “Sono stati affrontati questi e altri temi”, aggiunge Greco. A Palermo, è stato confermato che adesso l’impianto di compostaggio di Brucazzi è condotto dalla società “Progitec”, dopo lo scioglimento del contratto con la “General service”, deciso dal commissario liquidatore Giuseppe Lucisano. Lo stesso commissario ha sempre sostenuto di avere la piena legittimità non solo a conferire i sovvalli a Timpazzo ma anche a mantenere la gestione del sistema di compostaggio di Brucazzi, dove viene destinata la frazione organica dei Comuni dell’ambito. Anche i funzionari regionali parlano di rifiuti del compostaggio che sono nella titolarità dell’Ato, ente al quale è stato chiesto di trasmettere gli atti sulla gestione del sistema. Il Cga si pronuncerà a settembre su un passaggio di consegne dall’Ato alla Srr, che è ancora in bilico. Inoltre, a Palermo di attende un riscontro dall’Avvocatura dello Stato, proprio sul tema. Anche su questo fronte, il commissario liquidatore dell’ambito ha sempre spiegato di essere in regola con le procedure, informando anche gli uffici regionali.