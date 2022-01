Timpazzo, studio su acque sotterranee delle vasche: in Regione interventi sul Tmb

Nelle scorse settimane, invece, è stato trasmesso alla Regione il progetto che prevede interventi migliorativi sul sistema di trattamento meccanico biologico. Tutte le carte sono arrivate all’assessorato territorio e ambiente per la valutazione preliminare Via. Per i progettisti e per l’amministratore della “Impianti” Giovanna Picone, si tratta di “un aggiornamento impiantistico”, senza una “variazione sostanziale del ciclo produttivo”. Gli interventi migliorativi, in base alla documentazione, toccheranno il sistema di raffinazione, per ottimizzare il ciclo dei prodotti “end of waste”, nell’ottica di una produzione di Fos (per il ricoprimento della discarica) e di Css (per il recupero energetico di combustibili secondari da immettere nel mercato). Gli uffici regionali dovranno esprimersi, dopo la valutazione degli atti trasmessi.