Timpazzo, su incarichi e assunzioni opposizione attende: “Sindaco dovrà verificare”

Gela. Il caso delle assunzioni a Timpazzo, attraverso la società in house “Impianti Srr”, è stato sollevato dai banchi dell’opposizione in consiglio comunale, quando si è trattato di valutare la vicenda dello scontro politico sulla guida dell’Ato rifiuti in liquidazione, appena affidata all’attuale commissario dell’Ipab “Aldisio” Giuseppe Lucisano. Proprio dall’opposizione attendono riscontri dal sindaco Lucio Greco, che sempre in aula, anche se l’atto di indirizzo non passò, aveva spiegato di voler fare chiarezza su tutte le vicende che ruotano intorno al settore rifiuti. Ieri, commentando la nomina di Lucisano, da lui fortemente voluta, ha ribadito che all’Ato “si ripristina la legalità”. Non c’è ancora stata una richiesta ufficiale di accesso agli atti da parte dei consiglieri che nelle scorse settimane si sono recati a Timpazzo, per una visita ispettiva. “Attendiamo con fiducia che il sindaco – spiega il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra che ha partecipato a quella visita – valuti e verifichi se ci sono state anomalie nei due incarichi decisi dalla “Impianti Srr”.