Timpazzo, su Via-Vinca no Tar a sospensiva: “Non cambia nulla, siamo già in riduzione”

La commissione tecnica specialistica aveva concluso indicando esigenze di “natura ambientale” e di “salute pubblica”. Secondo il legale di “Impianti Srr”, quanto specificato dalla commissione, che ha disposto l’avvio delle procedure di verifica ambientale, rende “illegittimi i predetti decreti e superata la pronuncia del Tar”. Per i giudici amministrativi non ci sono i presupposti per accogliere la nuova sospensiva. “Comparativamente valutati gli interessi in gioco, non può ritenersi sussistere alcun danno grave ed irreparabile agli interessi di parte ricorrente, in conseguenza dell’efficacia del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti”, scrivono i giudici del Tar. In ogni caso, si entrerà nel merito a dicembre. “Per noi non cambia assolutamente nulla – dice l’amministratore Impianti Giovanna Picone – siamo già in una netta riduzione dei conferimenti ulteriori che arrivano a Timpazzo. Aspetteremo la pronuncia nel merito”.