“Timpazzo vergogna Musumeci”, Di Cristina con Provenzano: “Etica contro questione morale”

Gela. I rapporti tra il Pd locale e l’attuale numero due del partito nazionale, l’ex ministro Giuseppe Provenzano, non sono mai stati in discussione. Ieri, a Niscemi, il segretario provinciale Peppe Di Cristina e lo stesso Provenzano hanno partecipato ad un’iniziativa politica, a supporto del candidato a sindaco, Carlo Pisa, sostenuto dai dem e dall’area di centrosinistra. Nelle stesse ore, da Palermo sono arrivate ulteriori disposizioni su Timpazzo, sito destinato ancora una volta a sostenere la crisi dei rifiuti, con conferimenti ulteriori. “Una vergogna – ha detto Di Cristina a margine dell’iniziativa politica – il peggiore governo regionale della storia non smette di ribadire che Gela e il comprensorio diventano importanti solo quando ci sono da conferire i rifiuti di mezza Sicilia. L’abbiamo denunciato già lo scorso anno. Avevamo compreso che la volontà di Musumeci e del suo governo non era legata solo all’emergenza ma a trasformare questo territorio in una discarica permanente. Non dimentichiamo il progetto dell’impianto per i rifiuti di tutta la Sicilia occidentale. Noi non lo consentiremo”. I dem, dall’esito delle amministrative niscemesi, potranno trarre qualche spunto politico ulteriore. Allo stesso modo, ci sono altri centri della provincia chiamati al voto e nei quali il centrosinistra dovrà verificare la propria portata, in vista della lunga corsa verso le regionali. La presenza di Provenzano conferma il rapporto politico con Di Cristina, che ormai a breve dovrebbe ufficializzare la sua candidatura all’Ars. Intanto, saranno importanti i numeri di consultazioni elettorali come quella di Niscemi, dove l’asse Pd-Movimento cinquestelle non si è ricreato, a differenza di quanto accadrà in altri Comuni e di ciò che si verificò lo scorso anno in centri della provincia come San Cataldo. L’arrivo di Provenzano è quasi un’investitura per Di Cristina e per l’altro candidato all’Ars, già individuato dalla direzione provinciale, l’assessore di San Cataldo Marco Andaloro. “E’ grazie a Provenzano – ha spiegato Di Cristina – che la questione meridionale è ritornata al centro del dibattito nazionale. Lo dobbiamo a lui e al lavoro svolto al Ministero per il Sud” La campagna elettorale per le amministrative, condotta dai dem, non trascura affatto la “questione morale”.