Timpazzo, dipartimento regionale dà parere favorevole alla caratterizzazione ambientale

Gela. Il via libera decisivo doveva essere rilasciato dalla conferenza di servizi, indetta dal dipartimento regionale acqua e rifiuti. Il piano di caratterizzazione ambientale della piattaforma integrata di Timpazzo ha ottenuto parere favorevole. Il provvedimento è stato firmato dal dirigente del servizio e arriva dopo l’analisi delle attività predisposte dall’amministratore di Impianti Srr (l’ingegnere Giovanna Picone) e dai responsabili tecnici Salvatore Parlatore e Giuseppe Puleo (progettista). L’esigenza del piano di caratterizzazione si era posta dopo che nell’estate di due anni fa, a seguito di controlli nell’area della vasca E del sito di conferimento, furono accertati dati oltre i limiti delle concentrazioni di Csc. Da quel momento, Impianti Srr, che gestisce la vasca E oltre al sistema Tmb, ha avviato tutte le attività propedeutiche per rispondere alle osservazioni poste da Arpa. Durante la riunione della scorsa settimana, sono stati esposti i dati principali e gli interventi previsti. I rappresentanti degli enti che hanno partecipato al confronto, compresi funzionari del Comune e dell’ex Provincia, hanno dato riscontro favorevole al piano di caratterizzazione, anche se vanno predisposti ulteriori approfondimenti che però non riguardano le aree di pertinenza di Impianti Srr ma dell’Ato Cl2 in liquidazione, che ancora adesso gestisce le vasche dismesse A-B e C-D. Per i tecnici di Arpa le perplessità principali si concentrano sulle attuali coperture delle due vasche dismesse, sul funzionamento del sistema di captazione del percolato e del biogas e sulla necessità che vengano rimossi possibili rifiuti speciali. I referenti tecnici di Ato, attualmente sotto amministrazione giudiziaria, hanno comunque riferito che sono in corso attività per ripristinare a pieno il sistema biogas, attraverso la riparazione delle torce, e anche sul progetto di bonifica dell’area della vasca C-D ci sarebbero avanzamenti. L’amministratore di Impianti Srr Picone ha dato disponibilità affinché sia direttamente la società in house ad occuparsi delle attività imposte ad Ato, per dare seguito a quanto richiesto da Arpa e dagli organi di controllo. Per i tecnici di Ato ci sarebbero già stati i riscontri favorevoli anche di Arpa. Il dipartimento regionale ha però ritenuto che anzitutto si debba dare priorità al piano di caratterizzazione presentato da Impianti Srr, che quindi ha ottenuto parere favorevole.