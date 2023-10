Titolare di una rivendita di fiori doveva pagare, fissati interrogatori: i nomi dei coinvolti

Gli arrestati, la prossima settimana, si presenteranno davanti al gip del tribunale di Caltanissetta che ha firmato i provvedimenti restrittivi. È già stato fissato l’interrogatorio di garanzia. La custodia cautelare è scattata per il cinquantunenne Orazio Manfre’, per il ventunenne Saverio Susino, per il trentacinquenne Rocco Ciaramella, per il ventiquattrenne Paolo Franco Portello e ancora per il trentanovenne Salvatore Cavallo. Sono loro i principali indagati e gli inquirenti hanno iniziato a monitorarli a seguito di quanto accaduto all’esercente finito nel mirino. Le ipotesi di accusa sono di tentata estorsione e lesioni gravi.