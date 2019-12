Tmb inaugurato, Di Paola: “Ora trasparenza nelle assunzioni e bollette diminuite”

“Con questo impianto fisso – prosegue Di Paola – si chiude la vergognosa stagione dei ritardi e delle continue proroghe al Tmb mobile, ma ora Musumeci sia cristallino con le assunzioni del personale nell’impianto. L’accesso a questa opportunità va assicurato a tutti. Inoltre, il presidente della Regione non dimentichi che a Gela c’è un impianto di compostaggio nella zona industriale, che produce una puzza nauseabonda. Chiediamo da tempo e ripetiamo la richiesta di spostare questo impianto di compostaggio all’interno della discarica Timpazzo, nel nuovo Tmb, che è predisposto per fare questa fase”. Con un ciclo rifiuti praticamente completo, bisognerà controllare le tariffe previste e gli importi delle bollette, che dovranno essere ridotti. “Il comprensorio gelese ha tutto, discarica, Tmb e impianto di compostaggio. Questo vuol dire che un’impiantistica interamente pubblica è possibile e che non ci sono più scuse – conclude – una volta che l’intero sistema sarà messo a regime e reso efficiente, i cittadini dovranno pagare meno per il servizio. Non è accettabile né comprensibile il recente rincaro delle bollette che costano ai cittadini il 40 per cento in più. L’obiettivo deve essere ridurre i costi e fare in modo che il prossimo appalto rifiuti venga ottimizzato per evitare che la gara vada deserta, cosa che è successa già tre volte. Superati i trionfalismi per il nuovo Tmb, Musumeci si concentri su tutti questi aspetti”.