Tolleranza zero contro gli ambulanti abusivi, merce sequestrata: quella tracciata in beneficenza

Un’operazione di controllo e di repressione che non si limiterà alla sola via Venezia ma che verrà applicata anche ad altre zone della città, ormai letteralmente invase dagli abusivi, come sottolinea l’assessore alla Polizia Municipale Ivan Liardi. L’amministrazione intanto prova a tendere una mano ai commercianti abusivi affinché si mettano in regola. Tolleranza zero confermata invece per chi continuerà a smerciare alimenti senza le necessarie autorizzazioni.

(di Jerry Italia)