Tommasi “Taglio agli ingaggi? Ne parleremo ma non e’ la priorita’”

ROMA (ITALPRESS) – Di tagli agli ingaggi vista la crisi economica legata al coronavirus se ne parlera’ ma oggi le priorita’ sono altre. Damiano Tommasi, presidente dell’Aic, conferma ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno di aver approcciato il tema col numero uno della Lega di serie A, Paolo Dal Pino. “Dovremo vederci ma non e’ il tema del giorno, da lanciare sui giornali – chiarisce – C’e’ da parlare di altro e su questo c’e’ grande sintonia nell’affrontare questo tema. Il calcio e’ meno in difficolta’ di altri comparti produttivi del Paese, bisogna parlare di questo tema ma sottovoce, e speriamo di trovare una soluzione”. Pensare di affrontare la questione adesso, a detta di Tommasi, equivale a dare il segnale “che forse non siamo allineati al resto del Paese. Si parla delle mensilita’ di marzo che scadono il 20 aprile, di una ripresa che non si sa quando sara’, di danni che non sono ancora calcolati, ma sara’ l’ultimo dei problemi se poi sara’ un problema”. (ITALPRESS).