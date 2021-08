Toponomastica assente ad Albani Roccella, i residenti ricorrono al “fai da te”

In verità, il problema avrebbe assunto proporzioni allarmanti con la presenza di soggetti positivi al covid-19 costretti ad indicare le loro abitazioni agli operatori chiamati a garantire assistenza a chi deve rispettare gli obblighi di dimora. La segnaletica provvisoria posizionata in via Santa Chiara (vedi foto in alto) rischia di sparire con l’arrivo delle prime piogge, considerato il fatto che è stata realizzata su supporti cartacei. Quasi a volere sottolineare l’assenza del comune, le erbacce cresciute a dismisura sui marciapiedi e a bordo della carreggiata delle strade cittadine.