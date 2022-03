Toponomastica, cambiano denominazione alcune vie di contrada Nocera

Ecco quali sono le vie interessate dai provvedimenti:

Ff 14 diventerà via Tenente Luigi Casciana

Ff 17 diventerà via prof. Nunzio Vicino

Ff 18 diventerà via prof. Nicolò Di Fede

Ff 19 diventerà via Scrittore Giuseppe Corrao

Ff 13 diventerà via Leonardo Speziale

Ff 2 diventerà via Bersagliere Giacomo Lisacchi

Ff 3 diventerà via Tenente Francesco Villari

Ff 4 diventerà via Tenente Francesco Caponetti

Ff 5 diventerà via Senatore Nino Occhipinti

Tutti i cittadini residenti in queste vie sono pregati di recarsi all’ufficio anagrafe del Comune per compilare, gratuitamente, il modello Istat del cambio di residenza.