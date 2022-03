Storica Melfa’s! Castanea superata 92-61 e play off sicuri per la serie B

Gela. La Melfa’s basket Gela accede ai quarti di finale per l’accesso alla promozione in serie B. Il successo di questa sera per 92-61 sulla Castanea Basket consente al quintetto di Salvatore Bernardo di poter brindare ai play off. Un traguardo storico per la giovane società del presidente Maurizio Melfa.

Primo mini quarto equilibrato e chiuso sul 14-11 ma già prima del riposo lungo arriva l’allungo di Tinto e compagni che chiudono sul 41-23.