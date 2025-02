Torna il Carnevale a Gela, tanti appuntamenti per i più piccoli

Gela. Si è tenuta nell’ufficio del sindaco la conferenza stampa per presentare la settimana di eventi che permetterà ai gelesi di vivere la festa più allegra dell’anno. Il Carnevale torna infatti a a colorare il centro storico grazie all’impegno congiunto della Pro Loco,dell’amministrazione comunale, delle scuole del territorio, degli istituti di formazione e dell’Istituto Alberghiero. Un evento nato con un obiettivo chiaro, come sottolineato da Fabiola Polara, presidente della Pro Loco: “L’idea nasce dalla necessità di restituire la festa ai bambini”.

Nonostante i tempi stretti, gli organizzatori hanno deciso di non affidare un tema specifico alla manifestazione, puntando però su un elemento identitario forte: la sicilianità. Un filo conduttore che si rifletterà nei colori, nei sapori e nelle atmosfere della festa.

Oltre alla gioia del Carnevale, l’evento si pone anche un altro obiettivo: la valorizzazione del centro storico. A sottolinearlo è Romina Morselli, che evidenzia la necessità di “puntare sul centro storico che sta morendo”. Un’idea che si traduce nella scelta del percorso del corteo, che attraverserà il corso principale per poi concludersi in Piazza Umberto.

L’evento si svolgerà con grande attenzione all’aspetto organizzativo e alla sicurezza. Il piano è stato realizzato dall’Assessore Morgana, dall’ingegnere Capizzello e dalla Polizia Municipale, assicurando un Carnevale sicuro e ordinato. Il contributo di Orazio Coccoloni di Trinacria Emergency garantirà un presidio sanitario efficace.



Il programma prevede il raduno alle 9:30, seguito dal corteo festoso fino a Piazza Umberto. Durante la giornata, saranno allestite postazioni di musica, trucca-bimbi e distribuzione di frittelle, per il divertimento di grandi e piccini. Particolare attenzione sarà posta sulla viabilità e sulla puntualità, per garantire un sereno svolgimento della festa e la tranquillità dei bambini, veri protagoisti della giornata.

Un’altra giornata di festeggiamenti si terrà alla Villetta Auriga, domenica 2 marzo, dove i più piccoli e le loro famiglie potranno partecipare a una grande festa di Carnevale. Con giochi, musica e attività ludiche, sarà una giornata all’insegna del divertimento per tutti.

L’ultima giornata del Carnevale di Gela si svolgerà presso la Villa Comunale, dove si terrà una festa in maschera dedicata alle scuole della città. Il tema di quest’anno sarà “Gela Città Fiorita”, un’opportunità per gli studenti di partecipare attivamente alla creazione di costumi e maschere ispirate alla città e alla sua bellezza naturale.

Il sindaco ha già lanciato l’idea di iniziare a pensare al Carnevale 2026, per renderlo un appuntamento ancora più strutturato e partecipato.