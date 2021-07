Torna la musica colta con il trio Leotta-Di Salvo-Mangano

L’associazione Amici della Musica “Giuseppe Verdi” è stata ammessa nel FUS ( Fondo Unico per lo Spettacolo) del Ministero della Cultura. Un prestigioso riconoscimento per il maestro Crocifisso Ragona ed i suoi collaboratori, che gli consentirà di ampliare l’offerta artistica anche in luoghi meno tradizionali, come ospedali, case di riposo, nei quartieri dove la musica non arriva.