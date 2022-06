Torna la voglia di vacanza, gelesi pronti a ripartire

“Viaggiare affidandosi ad un’ agenzia di viaggio significa avere garantiti determinati requisiti ed essere accompagnati prima,durante e dopo il viaggio. In un periodo come quello che viviamo oggi, in cui le leggi cambiano continuamente tra la pandemia prima e la guerra adesso il nostro lavoro è diventato ancora più prezioso per la buona riuscita di una vacanza senza stress. Alcuni paesi richiedono determinate condizioni,ad esempio negli U.S.A non puoi accedere senza vaccini,mentre in Messico chiunque può entrare. Le mete preferite dai gelesi sono l’Europa e l’Italia anche e soprattutto per un aspetto prettamente economico .Villaggi vacanza ,crociere e soggiorni balneari sono diventati beni di massa e chiunque può accedere a questi servizi senza dover spendere per forza un patrimonio. Chi prenota deve valutare tanti aspetti: in primis se alta o bassa stagione, chiaramente se si prenota con largo anticipo è più facile risparmiare e trovare anche voli più economici e offerte in hotel e trasporti vari.” Ha poi aggiunto il titolare della Ghelas Viaggi Salvatore Ragusa.

È importante non dimenticare che anche Gela è una meta turistica, nonstante i continui disservizi che continua a presentare. Sono numerosi i gelesi che, costretti a lasciare la famiglia per studio o lavoro, preferiscono passare le ferie, interamente o solo per alcuni giorni , nella città d’origine anziché recarsi altrove.