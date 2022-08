Torna per la 9° edizione il gran galà del premio Lavore

Gela. Torna in città il gran galà “Eleonora Lavore”. Per la 9° edizione il premio nato per ricordare e onorare il talento della quindicenne gelese, ha consentito al pubblico di poter godere delle migliori voci del territorio, selezionate da Peppe Lavore. “Siamo felicissimi di dare ancora una volta spazio al talento presente nel nostro territorio e di valorizzarlo come merita. Finalmente il premio assoluto nella competizione tenutasi a Roma è stato vinto da una gelese e noi non potremmo esserne più orgogliosi”.

La serata, presentata da Jerry Italia e Maria Teresa Corso, ha visto alternarsi artisti che hanno partecipato al premio, che si è concluso lo scorso 13 luglio a Roma e che ha visto come vincitrice la la cantante gelese Chiara Bellavia.