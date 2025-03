Torneo delle Regioni, il 2 aprile la presentazione del Girone A a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – E’ in programma mercoledì 2 aprile, alle ore 11, presso l’Aula Consiliare del Comune di Terrasini, la conferenza stampa di presentazione del girone A del Torneo delle Regioni che vedrà impegnati alcuni tra i campi della provincia di Palermo e Trapani.

L’evento, che rientra nell’ambito della manifestazione di calcio giovanile che si disputerà in Sicilia dall’11 al 18 aprile prossimo, vedrà la presenza di Sandro Morgana, presidente del Comitato Regionale Sicilia della Figc – Lega Nazionale Dilettanti. Inoltre, saranno presenti il vicepresidente del CR Sicilia Dino Corbo, il consigliere regionale Lillo Andolina, il responsabile regionale del Calcio a 5 Maximiliano Birchler, il presidente dei Revisori dei Conti Leonardo Impellizzeri e i delegati provinciali di Palermo e Trapani Fabio Cardella e Bruno Lombardo. Per quanto riguarda le istituzioni locali: i sindaci e gli assessori allo sport di Castellammare (dove si disputerà la gara inaugurale), Palermo, Trapani, Valderice, Terrasini, e i presidenti delle società i cui campi sono impegnati nella manifestazione: Renzo Lo Piccolo Terrasini, Fulgatore, Castellammare Calcio 94 e Valderice Calcio 2013.

Alla dimensione sportiva si affiancherà anche quella umana e sociale. Nell’occasione del Torneo delle Regioni nasce l’iniziativa promossa dal Comitato Regionale Sicilia che ha deciso di donare 5 euro per ogni rete messa a segno nel corso del Torneo, da destinare all’associazione culturale “La Casa di Lucia” di Bompietro: nell’occasione sarà presente il presidente dell’associazione.

– foto ufficio stampa LND Sicilia –

(ITALPRESS).