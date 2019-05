Torneo di calcio a sette, stasera la finalissima di “Champions” ed “Europa League”

Stesso punti ma scontro diretto a vantaggio per differenza reti per la Vodafone nei confronti della Scrivano. Le prime cinque hanno disputato la “Champions”, le ultime cinque l’Europa League. La finalissima sarà questa sera Vodafone – Cacici, quella di Europa League tra Incorvaia e Petralito.

Cannoniere del torneo Peppe Cacici con 43 reti., miglior portiere

Emanuele Scordio. Al torneo, organizzato da Emanuele Peritore e Toto Sequino, hanno partecipato tantissimi ex calciatori come Gallo, Brancacci, Turco, Dario Di Dio, Sciacca, Fabio Comandatore, Pausata, Aldisio ed anche del Comprensorio. Le partite sono state dirette da Emanuele Ministeri.



Sotto la formazione della “Incorvaia”